تحدث الناقد الرياضي عدنان جستنيه، عن الأنباء التي ترددت عن تفاوض نادي النصر مع لاعب الهلال علي البليهي.
وأكد عدنان جستنيه، خلال مشاركته مع برنامج “الحصاد الرياضي” عبر قناة “24 الرياضية”، أن إدارة الهلال لن ترفع قيمة عرضها المالي المقدم للاعب لتجديد عقده مع النادي، مضيفًا: “أبارك للنصر التوقيع مع اللاعب”.
🗣 عدنان جستنيه – جدة:
معلومة مؤكدة ..#الهلال لن يرفع قيمة العرض المالي للبليهي صاحب الركزة الشهيرة .. وابارك للنصر التوقيع مع اللاعب ..
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )
@Adnan_Ja pic.twitter.com/dy6HIGYLlh
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) September 16, 2022
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