عقب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، على ما أثير خلال الأيام الماضية، حول تصريحاته بشأن نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وارتباطه بأندية الدوري السعودي.

وقال ياسر المسحل:”قلت إنني كرئيس اتحاد أفاوض مدربي المنتخبات السعودية، ولست مفاوضاً لأندية المملكة في استقطاب لاعبين أجانب، لكن بكل أسف بعض المواقع زادت وترجمت في تويتر بطريقة غير ملائمة”.

وحول مغادرة بعثة المنتخب الوطني، اليوم السبت من الرياض متجهة إلى إسبانيا تمهيداً للمعسكر الإعدادي ذكر ياسر المسحل: “ما رأيكم لو كان متواجدًا في الدوري السعودي؟.. هذا كان في لقاء قبل أسبوعين في إحدى الصحف التي سألت عن هذا التعاقد”.

وكان ياسر المسحل، أوضح أنه يتمنى رؤية لاعب بحجم وجماهيرية البرتغالي كريستيانو رونالدو في دوري المحترفين السعودي.