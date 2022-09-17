زار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ اليوم، جامع نور سلطان بجمهورية كازاخستان.

وتجول في مرافق المسجد، واستمع إلى شرح موجز عن تفاصيل المسجد، الذي يعد أحد أبرز المعالم الإسلامية، وتم افتتاحه مؤخرا ، ورشح لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية .

وأشاد معالي الوزير بالجامع، مؤكدا أهمية العناية ببيوت الله عز وجل وضرورة تفعيل دورها في نشر منهج الوسطية والاعتدال والتصدي لخطابات الكراهية وتفعيل البرامج الدعوية التي تخدم مسلمي كازاخستان ومن يأتي إليها وأن تكون بيوت الله قبلة للمحبة والسلام.