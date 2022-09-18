أثارت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل الجدل من جديد حول انفصالها عن زوجها الفنان المصري تامر حسني، وذلك بعدما قامت بإلغاء متابعته على إنستقرام وحذف صورهما.

وزاد التكهنات حول الانفصال حديث بوسيل عن الظلم والخذلان قائلة: ”اللهم انت حسبي في من ظلمني وانت حسبي في من اذاني وانت حسبي في من خذلني، كفى بك يا الله حسيبا، حسبي الله ونعم الوكيل فوضت أمري إليك، في كل إنسان اغتابني بسوء، اللهم انصرني على من ظلمني فقد وعدتنا (لأنصرنك ولو بعد حين)، وأبعد عني يا الله كل من أراد بي شر وقدر لي كل خير“.

ولم يخرج أي من الطرفين لنفي أو تأكيد خبر الانفصال.