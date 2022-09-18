أوضحت تقارير صحافية، أن برشلونة يراقب وضعية الإيطالي جورجينهو، نجم وسط تشيلسي، ويرغب في التعاقد معه، وقد يقدم عرضا لضمه في سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

وذكرت أن عقد الدولي الإيطالي ينتهي في صيف 2023 ودخل السنة الأخيرة في عقده، وبرشلونة يرغب في التعاقد معه مجانا، فيما يفكر برشلونة في الدولي الإيطالي جورجينهو البالغ 30 عاما، كبديل جيد لعميد الفريق سيرجيو بوسكيتس، البالغ 34 عاما، الذي يفكر في إنهاء مسيرته في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت إلى أنه في حال رفض جورجينهو تجديد عقده مع تشيلسي بإمكانه التفاوض مع فريق جديد بداية من دخوله الفترة الحرة في عقده في يناير 2023، كما أن غراهام بوتر، المدرب الجديد لتشيلسي، لم يقرر إن كان الدولي الإيطالي سيكون جزءا من مشروعه في الفريق وخططه للمستقبل.