أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 107 حالة، بالإضافة إلى تسجيل وفاة واحدة .

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة إلى 815195 حالة حتى الآن، ووصل إجمالي حالات التعافي إلى 802386 حالة، بينما استقرت عدد الوفيات إلى 9331 حالة.

وأفادت الوزراة، بأن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 66,700,629 جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.