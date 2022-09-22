على خلفية الاحتجاجات التي يشهدها الشارع الإيراني منذ مقتل الفتاة الإيرانية مهسا أميني، قتلت قوات الأمن فتاة تبلغ من العمر عشر سنوات برصاصة في رأسها.

وكانت الفتاة تشارك في مظاهرة تضامنا مع مقتل الشابة مهسا التي تعرضت للضرب على أيدي الشرطة بعد أن اتهمتها بعدم ارتداء الحجاب بشكل صحيح.

وتعد تلك الحادثة هي الأبرز في سلسلة المظاهرات المتصاعدة بعد وفاة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق الإيرانية ، وهي جزء من قوة الشرطة الإيرانية التي تعمل على إنفاذ قوانين اللباس التي تشمل النساء اللواتي يغطين شعرهن بالحجاب أو النقاب.

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