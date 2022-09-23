أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن نهاية جائحة كورونا “باتت ممكنة بالتأكيد لكنها لا تزال بعيدة”.

وصرح غيبريسوس، في مؤتمر صحافي من نيويورك حيث يشارك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة: “لقد أمضينا عامين ونصف عام في نفق طويل مظلم وبدأنا نرى ضوءا في نهاية النفق”.

وتابع: “لكننا ما زلنا بعيدين من ذلك، والنفق لا يزال مظلما مع العديد من العقبات التي قد تتسبب في تعثرنا إذا لم نتوخ الحذر”، وتتناقض تصريحات تيدروس مع تلك التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال في مقابلة نشرت الأحد إن الوباء “انتهى” في الولايات المتحدة.