أعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، عن تهنئته، لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.

جاء ذلك في برقية بعثها سموه، لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – .

كما عبر سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر، في برقيتين عن تهنئتهما، لخادم الحرمين الشريفين ، بهذه المناسبة الوطنية.