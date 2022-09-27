خرجت فتاة عبر تطبيق “تيك توك” معربة عن استياءها من الصداقات بين الذكور والإناث في أماكن العمل.

وقالت الفتاة موجهة حديثها للشباب والبنات: “خير طلعات في الويكند وسفريات مع بعض، الواحدة ما تهدي أخوها ومستعده تهدي صديق العمل في يوم ميلاده”.

وأَضافت: “حتى لو كان دوامكم مع بعض بأي حق تكونون صداقات خارج العمل المفروض ما يكون بينكم أي تواصل خارج إطار العمل، انتم فاهمين التطور غلط “.

وتابعت مستنكرة: “خير مكتوب في العقد أن لازم تكونون علاقات وتخططون رحلات في الإجازة الاسبوعية، وكل تلك الطلعات مالها علاقة بالعمل”.

واستكملت: “احنا مسلمين، وفي دين إسلامي يحكمنا ما في شئ اسمه صداقة بين الجنسين”.