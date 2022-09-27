وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج رسالة تحذيرية إلى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل.

وقال الفراج :”توثيق البطولات الكروية السعودية ملف شائك وصعب لان اعلانه سيؤدي الى صدام بين اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين مع بعض الأندية الجماهيرية”، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع تويتر.

وأضاف أنه لا يعتقد أن “المسحل” يريد حدوث مثل هذا الامر قبل منافسات كأس العالم الذي سيقام في قطر خلال الفترة المقبلة.

وتمنى أن يتم حسم الأمر بعد كأس العالم مضيفا أن نتائج هذا الحسم لن ترضي الجميع، كما ستسبب ضجة لقرابة أسبوع لا أكثر.