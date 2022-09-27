نشرت قناة العربية مقطع فيديو لشعلة ⁧دورة الألعاب السعودية وهي⁩ تطوف مدن المنطقة الشرقية .

وتسلم الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة أمس اليوم (الاثنين)، شعلة دورة الألعاب السعودية 2022.

ونوه نائب أمير المنطقة الشرقية بالدعم الكبير من القيادة للقطاع الرياضي؛ لكي يكون له أثر إيجابي في تشجيع المواطنين على المنافسات وصنع أجواء رياضية تهدف إلى رفع مستوى قدرات المملكة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى تماشياً مع رؤية 2030.

يذكر أن بداية انطلاق «الشعلة» من مدينة الرياض مروراً بعدة مناطق لتصل إلى المنطقة الشرقية قبل أن تتجه الشعلة إلى محافظة الأحساء في رحلة تهدف لقطع مسافة 3500 كم في جميع أنحاء المملكة للترويج للقيم الإيجابية للألعاب السعودية.