توصل الخبراء إلى ما يُعرف بتقنية صيانة الهواء أو الإطارات ذاتية النفخ “AMT | Air Maintenance Technology”، وهي عبارة عن إطارات لا تحتاج إلى منظومة زيادة ضغط الهواء التقليدة، لأنها تحتوي علي منظومة ضبط وزيادة ضغط الهواء بداخل الإطار.

وهناك مجموعة من المكونات الأخرى بين الإطار المطاطي والجنط المعدني عبارة عن: أنبوب ضخ الهواء البلاستيكي/ المطاطي، صمام المدخل -صمام دخول الهواء، منظم الضغط الداخلي، ويعمل النظام بطريقة مشابهة لبلع الإنسان للماء أو الطعام.

وتعد خطوات دخول الهواء: عند قراءة منظم الضغط أنه يوجد نقص في الهواء داخل الإطار، وبالتالي يجب إضافة كمية مناسبة من الهواء، يقوم المنظم بفتح صمام دخول الهواء، ثم يتم دخول الهواء عبر الأنبوب المطاطي، وعند حركة ودوران الإطار يتم حدوث انقباض وانبساط للأنبوب.

وبالتالي يتمكن من دخول الهواء عبر صمام الدخول ثم المرور حتي يتم التفريخ داخل حيز الإطار المطاطي، وبمجرد الوصول إلى ضغط الهواء الأمثل يتعرف المنظم علي هذا، ويتم إغلاق صمام دخول الهواء. كما نوضح بالصور والفيديوهات.

ومن مميزات نظام الإطارات ذاتية النفخ: زيادة العمر الافتراضي للإطارات، وتقليل استهلاك الوقود، ونقص ملوثات العادم، والمحافظة على ثبات السيارة، وتوفير راحة أكثر.