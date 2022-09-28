أكد خبير في الموارد البشرية نايف الفهيد أن قراءة العقود قبل استلام العمل ضرورة ملحة لمعرفة العامل لحقوقه والتزاماته.

وقال خلال حديثه لبرنامج “سيدتي” أنه يجب على المتقدم للوظيفة قراءة قيمة الراتب ، والمسمى الوظيفي ، والحوافز خصوصاً فيما يتعلق بنهاية الخدمة.

وتابع أن أبرز حقوق الموظف لدى القطاع الخاص الراتب المنتظم والتأمينات والتقدير المادي المناسب ، كذلك من حق الموظف أن يكون على علم بإجازاته وحوافزه.

ولفت “الفهيد” أن ضعف الرواتب وعدم وضوح بعض الأمور التنظيمية والترتيبية الخاصة بالترقيات تعتبر أهم المعوقات التي تواجه موظفي القطاع الخاص.

ونصح الفهيد الشباب بإجادة اللغة الإنجليزية ، ومهارات الحاسب الآلي ، لافتاً إلى أن أهم المستحقات للموظف أن يحصل على نصف راتب إذا استقال في أول 5 سنوات من العمل ، وفي الـعشر سنوات التالية يأخذ راتب عن كل عام عمل به ، إضافةً إلى احتساب الإجازات والبدلات وتأمين السفر وشهادة خبرة مصدقة وموثقة بدون مقابل.

نايف الفهيد – خبير في الموارد البشرية : قراءة العقود قبل استلام العمل ضرورة ملحة لمعرفة العامل لحقوقه والتزاماته @NaifAlfaheid#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/vZtHSkgEsg — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 28, 2022

نايف الفهيد – خبير في الموارد البشرية : الراتب المنتظم والتأمينات والتقدير المادي المناسب من أهم حقوق الموظف لدى القطاع الخاص@NaifAlfaheid#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/iAucT7VIva — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 28, 2022

نايف الفهيد – خبير في الموارد البشرية : ضعف الرواتب وعدم وضوح بعض الأمور التنظيمية والترتيبية الخاصة بالترقيات تعتبر أهم المعوقات التي تواجه موظفي القطاع الخاص@NaifAlfaheid#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/vFniQhgAcV — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 28, 2022