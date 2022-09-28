أكد المستشار الأسري، غازي الحارثي، إن الترويج لقضايا الخلع بمبالغ زهيدة هو تفريق للأسرة وتستهدف تفكيك المجتمع .

وأضاف أن المملكة تستهدف بناء مجتمع قوي منتج وتعزيز دور الأسرة في القيام بواجباتها، لافتا إلي أن الدولة فتحت مجالات كثيرة لتنمية المجتمع، وذلك بحسب ما ذكره في قناة الإخبارية.

وأكد أن خطورة مثل هذه الدعوة بمواقع التواصل الاجتماعي تمكن في أنها تدعو إلي التفكك الأسري وتصل إلي عدد كبير من مستخدمي هذه المواقع.