كشف عامل المعرفة الكاتب أحمد العرفج، عن توقعاته لمباراة النصر والاتحاد القادمة ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

وقال العرفج خلال برنامج “ياهلا”: “الاتحاد سيفوز على النصر في قمة الأحد، و حمدالله سيكون له كلمة”، مشيرا إلى أن المغربي عبدالرزاق حمدالله بدأ هذا الموسم الانسجام مع الفريق أكثر من الموسم الماضي.

وتوقع العرفج فوز الاتحاد في الكلاسيكو بهدفين أو ثلاثة أهداف، مقابل هدف واحد من النصر.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري برصيد 10 نقاط، بينما النصر يأتي في المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط.