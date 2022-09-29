أثار ظهور البرازيلي لوكاس فيريسيمو، لاعب فريق بنفيكا البرتغالي، خلال أحد الفيديوهات الدعائية للعبة الإلكترونية الشهيرة “FIFA 23” لكرة القدم جدلا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية.

وعلقت أماندا فيريسيمو، زوجة لوكاس فيريسيمو، متنقدة شكل البرازيلي في اللعبة، حيث اعتبرت أنه تحول لرجل قبيح.

ونشرت أماندا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة للاعب من ظهوره في اللعبة وعلقت عليها قائلة: “ما هذا الشيء القبيح؟ أنا لم أتزوج رجلا قبيحا بالتأكيد”.

ولاقت التغريدة تفاعلاً كبيراً، حيث جاء تعليق أحد الأشخاص كالتالي : “لا أعرف إن كنت سأبكي أم أضحك، إنه لا يشبه لوكاس أبدا، فيما قال آخر: “لا توجد أي طريقة لأن يكون هذا الشخص هو لوكاس”.