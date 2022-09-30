أعلنت الأكاديمية السعودية الرقمية ضمن مبادرة (مهارات المستقبل)، إطلاق معسكرات مجانية للجنسين عن بعد، في الرياض.

وأوضحت الأكاديمية المعسكرات :

١- معسكر تطوير تطبيقات Low Code (عن بُعد):

– يركز المعسكر على تغطية مفهوم الـ Low Code والتدريب على منصاته الشهيرة مثل الـ OutSystems و Pega وكيفية توظيفه لتطوير مختلف التطبيقات ومعرفة أساسيات برمجية بلغة #C.

2- معسكر تطوير تطبيقات Android (حضوري بمدينة الرياض):

– وهو عبارة عن معسكر متخصص في تطوير تطبيقات نظام أندرويد باستخدام Kotlin ويهدف إلى معرفة أساسيات برمجة التطبيقات واستخدام Android Studio والتعرف على أساسيات كتابة الخوارزميات.

3- معسكر تطوير تطبيقات IOS (عن بُعد):

– وهو عبارة عن معسكر متخصص في تطوير تطبيقات نظام iOS باستخدام Swift وتطوير واجهات باستخدام SwiftUI ومعرفة أساسيات برمجة التطبيقات عبر Xcode.

وأشارت إلى أن التقديم متاح من اليوم، وذلك من خلال الموقع