أكد علاء كنو، الشخصية الأكثر ارتباطاً بقضية شقيقه محمد كنو، أن شقيقه كان يعرف بما تحتويه الورقة ووقع مع نادي النصر في يناير الماضي.

وأوضح علاء كنو، خلال برنامج “في المرمى”، أن إدارة الهلال رفضت مبادرته بحل الأمر بين الغريمين ودياً، مضيفًا: “شقيقي محمد وقع عقده مع النصر بنفسه وكنت شاهداً على ذلك، وطلبت عدم التقاط الصور بسبب أن الهلال كان سيلعب نهائي كأس السوبر”.

وأضاف: “قدمت مبادرة لحل الأمر بين النصر والهلال بشكل ودي، لكن إدارة الأخير رفضت الاستجابة”، متحدثًا عما عرف اصطلاحاً بـ”الورقة البيضاء”: “إنها قصة لا تدخل العقل، واستغرب ممن تبنى هذه الرواية التي لا تمت للحقيقة بصلة، هي ورقة عادية تحفظ حق شقيقي محمد كنو”.

وأشار إلى أن هناك قضية مرفوعة في المحاكم تجاه أحد أعضاء شرف الهلال بخصوص مستحقات مالية تبلغ 7 ملايين ريال لشقيقه لم يستلمها، لافتًا إلى أن عرض الهلال للتجديد مع محمد كان 5 ملايين ريال بينما قدم النصر 9 ملايين ريال.

وكان كنو قد وقع لمصلحة النصر ثم جدد عقده مع الهلال مطلع العام الجاري، ليتم إيقافه 4 أشهر في مايو الماضي وحرمان الهلال من التسجيل فترتين وإلزامه مع اللاعب بدفع 20 مليون ريال لصالح النصر.