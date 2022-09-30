تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 3٫68707 مقابل الريال الواحد 0٫27115

– الدولار: 3٫75803 مقابل الريال الواحد 0٫26610

– درهم إماراتي: 1٫02312، مقابل الريال الواحد 0٫97740

– ريال يمني: 0٫01501، مقابل الريال الواحد 66٫60411

– دينار أردني: 5٫30053 مقابل الريال الواحد 0٫18866

– دينار كويتي: 12٫12568 مقابل الريال الواحد 0٫08247

– دينار بحريني: 9٫96944 مقابل الريال الواحد 0٫10031

– الريال القطري: 1٫03214 مقابل الريال الواحد 0٫96886

– الدرهم المغربي: 0٫34392 مقابل الريال الواحد 2٫91061

– الجنيه المصري: 0٫19229 مقابل الريال الواحد 5٫20040