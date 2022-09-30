الاعداد السابقة للصحيفة
الجمعة30 سبتمبر

لحظة وفاة سائق في حادث مروع

منذ 2 ساعة
0
1016
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    الأميرة ريما بنت بندر تطمئن على عمليات إجلاء المواطنين من فلوريدا

    الأميرة ريما بنت بندر تطمئن على عمليات إجلاء المواطنين من فلوريدا

    منذ 17 دقيقة
    0
    1106

    مذيع يحاول مقاومة عاصفة هوائية

    منذ 32 دقيقة
    0
    1009
    خبيرة أمريكية عن &#8220;بايدن&#8221;: فشل في مهمته كزعيم للغرب

    خبيرة أمريكية عن “بايدن”: فشل في مهمته كزعيم للغرب

    منذ 37 دقيقة
    0
    1111
    مصرع طفلة غرقًا داخل غسالة ملابس

    مصرع طفلة غرقًا داخل غسالة ملابس

    منذ 57 دقيقة
    0
    150
    نعي رسمي على نطاق واسع لرحيل العازف أحمد الشيبة

    نعي رسمي على نطاق واسع لرحيل العازف أحمد الشيبة

    منذ 1 ساعة
    0
    152