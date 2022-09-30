طرح منظم المياه دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي لتنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستفيدين، حيث طرح هذا الدليل لاستطلاع آراء العموم والمهتمين حياله عبر منصة استطلاع.

ويتضمن الدليل أن يقوم مقدم الخدمة بفصل المياه إذا لم يسدد المستفيد فاتورة الاستهلاك ووصل الرصيد المستحق غير المسدد ألفي ريال للسكني و5 آلاف ريال للتجاري.

وكذلك إذا لم يتم سداد قيمة استهلاك أربع فواتير متتالية أو أكثر بحد أدنى 300 ريال لمجموع الفواتير للقطاع السكني، أو لم يتم سداد قيمة استهلاك أربع فواتير متتالية أو أكثر بحد أدنى 6 آلاف ريال لمجموع الفواتير للقطاع التجاري.

كما استعرض الدليل الحالات التي لا يتم فيها فصل الخدمة لدى المتعثرين في سداد الفواتير، ومنها فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام، والعطل الرسمية، وشهر رمضان المبارك لفئة الاستهلاك السكني، وعيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني ويوم التأسيس.