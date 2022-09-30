عبر المقيم الأردني عبدالله الكنداني عن حبه وتقديره إلى المملكة التي جاء إليها وعمل بها وتزوج فيها.

وقال إنه قدم إلى المملكة للعمل بوزارة الأوقاف عام 1990، وخدم في منطقة القريات لمدة 16 عاما، وذلك وفقا لما ذكره بقناة السعودية.

وأكد أنه تزوج وأنجاب عدد من الأبناء، وأصبح لديه الآن 17 حفيد سعودي، مؤكدا أن انتمائه الكامل إلى المملكة رغم اختلاف جنسيته، مضيفا أنه أوصى أولاده بأن يدفن في المملكة، وفقا لما ذكره بقناة السعودية.

من جهته، قالت اليمنية زهراء عبيد أنها تحب المملكة، وآل سعود من يحب آل سعود، مشيرة إلى أن حب المملكة يسير في عروقها مثل الدم، مؤكدة أن ولائها للمملكة.

ذكر السوداني مصطفى كامل أن المملكة وطنه، ولا يشعر بفرق بين المملكة، والسودان، لافتا إلى أن أسرته تعيش في المملكة، وأن شعب المملكة يتسم بالطيبة والأخلاق.