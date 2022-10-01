المصارعة الحرة عفوا مصارعة البغال , تعكس مدى الإنتكاسة التي حلت بالفطرة الإنسانية ؟! .

لقد مرت المصارعة الحرة بالعديد من المراحل , وكل مرحلة كانت أسوأ من سابقتها في الانحطاط وامتهان كرامة الإنسان .

تجدهم يتصارعون كالبغال وكل حريص على ان يفتك بصاحبه ويلحق به أشد الضرر , وفي الكثير من الأحيان تكون المصارعة بدون قيود , حيث تستخدم فيها الأدوات الحادة والفتاكة وكل ما تصل إليه الأيدي والأرجل من أجل إلحاق الأذى بالخصوم ومن أجل تحقيق الفوز في المباراة (البطولة) .

وطبعا تجد الجماهير التي انتكست فطرتها إلى الحضيض (القاع) , تصفق لهم بحرارة وهم قي غاية السعادة والسرور (المتعة) , على الرغم من أن الكثير من المصارعين يقومون بشتم الجماهير والسخرية منهم ؟! .

بل نجد أن من ضمن الحضور الأطفال الذين لم يبلغوا سن الحلم بل أن البعض منهم لم يدخل المدرسة بعد ؟! . طبعا يصطحبهم أولياء الأمور وبالتالي نجد أن هناك أجيال قد تخرجت على أيدي المصارعين (المرضى نفسيا) .

ثم يأتي علماء النفس والاجتماع ويحاولون دراسة أسباب العنف في المدارس .

مصارع يعتدي على والده المصارع والجماهير تصفق له بحرارة ؟! .

الرئيس التنفيذي لمؤسسة المصارعة العالمية يقدم استقالته بسبب تورطه في سلسلة من الفضائح الجنسية .

الكثير من المصاعين يعانون من أمراض نفسية وعضوية أو عاهات مستديمة , بل والبعض منهم مات على الحلبة .

ومنهم من أدمن على المخدرات والكحول والمنشطات .

ثم تجدهم يقولون أن المصارعة الحرة (صناعة) قال ؟! .

مصارعة البغال غالبا لا يفوز بها الأقوياء بل من يمتلك الذكاء داخل الحلبة , بل والأهم من ذلك خارج الحلبة , فكلما كان المصارع على إلمام كبير بما يجري وراء الكواليس كلما كان أقدر على تحقيق الفوز وبالتالي حصد البطولات , نجد البعض من المصارعين بدؤوا في تكوين العصابات (البلطجة) .

بل أصبحنا نجد الحركات التمثيلية الهوليودية (الأكشن) على حلبات المصارعة , والتي غالبا ما تسعد الجماهير التي انتكست فطرتها ؟! .

بل نجد أن العديد من المصارعين تحولوا إلى نجوم في هوليود .

المصارعة الحرة تحولت إلى (بيزنس) يدر المليارات وتحول المصارعين إلى مليونيرات .

المصارعة الحرة بوضعها الحالي وكما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء غير جائزة شرعا .

لا أعرف أين هي منظمات حقوق الإنسان والمرأة والطفل بل والحيوان (العميلة) وهم يرون كرامة الإنسان تنتهك على حلبات المصارعة بل ويتم شرعنة ذلك بقوة القانون !! .

لعل أهم تطور لاحظته في المصارعة الحرة هو أن جميع المصارعين بدؤوا يركزون في الضرب على منطقة (الرأس) والعنق ، وهذا بدوره سوف يؤدي إلى معاناة الكثير من المصارعين إلى صعوبات في التركيز والتوازن والذاكرة ( الزهايمر ) ، والشلل الرعاش على طريقة محمد على كلاي في الملاكمة ؟! .