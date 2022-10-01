رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته الكريمة لدورة الألعاب السعودية الأولى والتي ستقام بالعاصمة الرياض 27 أكتوبر الجاري.

وأكد وزير الرياضة، أن هذه الرعاية تعد تجسيدة واضحة وجلية لاهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة والرياضيين، وحرصهم المستمر على دعمهم وتمكينهم في مختلف مجالات الرياضة وألعابها.

وقال وزير الرياضة: “لولا توفيق الله سبحانه، ثم الدعم السخي من قيادتنا الحكيمة، واهتمام ومتابعة سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، الذي لامس احتياجات رياضة الوطن، لما تحققت هذه المشروعات الضخمة التي سيكون مردودها كبيرة على شباب وفتيات الوطن -بمشيئة الله”.

وأضاف: “لا سيما وأن هذه الدورة تعد أكبر مشروع وطني رياضي، وأحد أهم البرامج والمبادرات الشاملة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، مع أمنياتي بالتوفيق الجميع المشاركين في الدورة”.