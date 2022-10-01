دعا وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، مليشيا الحوثي الإرهابية إلى الانخراط البنّاء مع الجهود الأممية للوساطة في تمديد الهدنة.

واتهم الوزير جماعة الحوثي الإرهابية بالاستمرار في تعريض محادثات الهدنة للخطر وحرمان اليمنيين من مستقبل سلمي.

ورحب بالتزام الحكومة اليمنية بتمديد الهدنة في حال الاتفاق عليها، كما حث الحوثيين على “الانخراط بشكل بنّاء مع جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص هانس غروندبرغ الرامية للتوسط في الهدنة كي يتسنى إجراء حوار جاد حول تحقيق مستقبل سلمي وشامل بقيادة اليمنيين”.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في أغسطس الماضي أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة السابقة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها، من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.