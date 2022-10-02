وجهت وزارة الصحة عدة نصائح للحفاظ على صحة ولياقة كبار السن؛ حيث حثتهم على ممارسة الرياضة المناسبة بانتظام.

ونصحت الوزارة كبار السن بالتغذية الصحية، والزيارة الدورية للطبيب، والانتظام بتناول العلاج، فضلاً عن الحرص على إجراء الفحص الطبي الشامل، والترفيه الاجتماعي مع العائلة والأصدقاء.

ومن الجدير بالذكر، أنه بحسب الإحصائيات الدولية، فإن تركيبة سكان العالم تغيرت بشكل كبير في العقود الأخيرة، فبين عامي 1950 و2010، ارتفع متوسط العمر المتوقع في جميع أنحاء العالم من 46 إلى 68 عامًا.