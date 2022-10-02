كشف موقع قناة “إيران إنترناشونال”، أن مجموعة القراصنة بكدور قامت بتزويد الموقع بمعلومات حول هوية عناصر دورية “الأخلاق” الإيرانية التي قامت باعتقال الشابة الإيرانية مهسا أميني.

وجاء من ضمن أولئك العناصر النقيب عناية الله رفيعي مواليد 1970 من مدينة خدابنده بمحافظة زنجان، كان قائد فريق الشرطة الذي اعتقل مهسا أميني.

كذلك شملت القائمة أول علي خوشنام وند المولود عام 1995 كان أيضًا في هذا الفريق الذي نقل مهسا أميني إلى عربة دورية الأخلاق.

وتأتي برستو صفري، المولودة عام 1986 في كرمانشاه، ضمن القائمة وهى الشرطية التي أوقفت مهسا أميني في الشارع.

وكذلك فاطمة قربان حسيني، ولدت عام 1995 في طهران، هي عميلة أخرى لهذا الفريق الذي اعتقل مهسا أميني.

وشهدت إيران خلال الفترة الماضية سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات؛ تضامنا مع الفتاة مهسا أميني ورفضا لوحشية إيران ضد النساء.

ويأتي ذلك على خلفية وفاة شابة إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا بعد دخولها في غيبوبة؛ بعدما اعتقلتها “شرطة الأخلاق” الإيرانية في وقت سابق.