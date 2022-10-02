أكد منظّم المياه بناءً على التقارير الصادرة من خلال منصة تصعيد الشكاوى؛ أن (59%) من الشكاوى تتعلق بارتفاع استهلاك المياه التي تنطوي في معظمها على وجود تسربات غير ظاهرة، مبيناً أن عدد المسجلين في المنصة قد بلغ أكثر من (33) ألف مسجل فيما وصلت نسبة معالجة الشكاوى إلى (97%).

وقام المنظّم بناءً على التقارير الصادرة من منصة الشكاوى بإطلاق حملة “يمديك”، امتداداً للحملات السابقة التي جرى تنفيذها، بهدف توعية المستفيدين للكشف الدائم عن التسربات في الشبكة الداخلية للمحافظة على المياه وتلافياً لارتفاع الاستهلاك.

وأوضح أن مسؤولية وجود التسربات في منشأة المستفيد تقع على عاتقه بناءً على ما ورد في أدلة ولوائح نظام المياه، لذا يجب على المستفيد التحقق من سلامة شبكة المياه الداخلية دورياً للتأكد من عدم وجود تسربات، من خلال الكشف من قبل الجهات المعتمدة من الجهات المعنية.

من جهة أخرى أكد المنظم التزامه بالمحافظة على حقوق جميع الأطراف في قطاع أنشطة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، وفي حال وجود شكوى لدى المستفيد يمكنه التصعيد للمنظم من خلال منصة تصعيد الشكاوى.

ودعا منظم المياه للتواصل من خلال الموقع الرسمي هنا أو حسابات التواصل الاجتماعي هنا للإجابة على الاستفسارات.

يُذكر أن منظّم المياه الجهة التي تباشر ممارسة المهام المتعلقة بتنظيم أنشطة تقديم خدمات المياه، بناءً على أحكام نظام المياه، باستثناء ما يتعلق بنشاط الإنتاج المزدوج.