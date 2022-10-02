يطلق المركز الوطني لإدارة النفايات “موان” غدًا اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، خلال حفل التدشين الذي سيقام بالعاصمة الرياض تحت رعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز.

وسيصاحب الحفل جلسات عمل للجهات الحكومية وشبه الحكومية ومنتجي النفايات ومقدمي الخدمات على مدار ثلاثة أيام متتالية، ينظمها “موان” للتعريف باللائحة التنفيذية ودور المركز كمشرّع ومنظّم لإدارة النفايات في المملكة، وضمان وصولها لجميع الفئات المستهدفة وتوعيتهم بمدى أهمية الالتزام بها وتطبيقها.

وتأتي اللائحة التنفيذية بهدف بيان الأطر التنفيذية للنظام ووضع معايير وضوابط لأنشطة إدارة النفايات وتنظيمها وتحفيز الفرص الاستثمارية في القطاع، متضمنة التعريفات والمصطلحات، وأحكام التراخيص والتصاريح، ومسؤولية المنتج الممتدة، وسلسلة القيمة للنفايات، والتعاقد على تقديم خدمات إدارة النفايات، والمسؤولية المدنية والجزائية لمقدم الخدمات، والتأهيل، والتعويضات، وتنظيم المبادرات التطوعية، واستيراد وتصدير النفايات، وخطط إدارة النفايات، والمخالفات، وضبطها، والعقوبات، والتفتيش، والتدقيق.

يُذكر أن المركز الوطني لإدارة النفايات “موان” تأسس بهدف تنظيم أنشطة إدارة النفايات والإشراف عليها، وتحفيز الاستثمار، والارتقاء بجودتهـا بناءً على مبدأ الاقتصاد الدائري، والعمل بأفضل المعايير الدولية لتنظيم القطاع بفاعلية واستدامة من خلال الابتكار وتبني أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة للإسهام في تعزيز حماية البيئة ورفع جودة الحياة في المملكة.