أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.7 % مغلقا عند 11487 نقطة (+ 82 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.9 مليار ريال.

وشهدت الجلسة ارتفاعا لأغلب الأسهم، تقدمها سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 1 % عند 82.50 ريال.

وأنهت أسهم “بنك ساب” و”بنك الرياض” و”بنك البلاد” و”سابك” و”جبل عمر” و”مصرف الإنماء” و”المراعي” تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وصعد سهم “دار الأركان” بأكثر من 6 % عند 16.88 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ 13 عاما، وسط تداولات بلغت نحو 24 مليون سهم، وبقيمة بلغت نحو 400 مليون ريال.

وتصدر سهم “السعودي الألماني” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 29.90 ريال، وسط تداولات نشطة على السهم بلغت نحو 2.7 مليون سهم، هي الأعلى منذ أكثر من عام.

في المقابل، تراجع سهم “أرامكو السعودية” بأقل من 1 % عند 35.75 ريال.

وأغلق سهم “علم” عند 315 ريالا (- 1 )، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، ارتفع صندوق “سدكو كابيتال ريت” بنسبة 3 % عند 10.98 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية على مالكي الوحدات عن الربع الثالث.