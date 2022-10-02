حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على منافسه مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، بنتيجة 6- 3 في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح فيل فودين التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة الثامنة قبل أن يسجل إيرلينغ هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وسجل هالاند الهدف الشخصي الثاني في الدقيقة 37 قبل أن يختتم فيل فودين رباعية الشوط الأول في الدقيقة 44.

وسجل البرازيلي أنتوني الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 56، لكن هالاند عاد وأعاد الفارق إلى ثلاثة أهداف بتسديدة رائعة أيضا في الدقيقة 64.

وسجل فيل فودين الهدف الثالث له والسادس لمانشستر سيتي في الدقيقة 73، فيما سجل البديل أنتوني مارسيال الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 84، ثم عاد مارسيال وسجل الهدف الثاني له والثالث لمانشستر يونايتد من ضربة جزاء في الدقيقة 90+1.