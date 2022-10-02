انتهى كلاسيكو النصر والاتحاد اليوم الأحد، بالتعادل السلبي 0 – 0 وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

وكان طارق حامد، لاعب وسط الاتحاد تعرض لحالة طرد مباشر خلال المباراة المقامة على ملعب مرسول بارك، وذلك في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول بعد تدخل قوي ضد الكاميروني فينسينت أبوبكار.

كما شهدت المباراة طرد عبدالمجيد الصليهم لاعب النصر في الدقيقة 59، فيما أهدر أندرسون تاليسكا فرصة هدف محقق لصالح النصر.

ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره أبها يوم الجمعة 7 أكتوبر، فيما يواجه الاتحاد نظيره الفتح في اليوم ذاته.