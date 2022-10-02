علق الإعلامي الرياضي محمد البكيري، على انتهاء مباراة النصر والاتحاد بالتعادل السلبي 0-0، في الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

وقال البكيري: “رغم النقص والطرد، وكمان الأرض والجمهور، العقدة الاتحادية تستمر، النصراوية متى يفرحوا بكسرها”.

وكان الكلاسيكو قد شهد طرد طارق حامد، لاعب وسط الاتحاد في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول بعد تدخل قوي ضد الكاميروني فينسينت أبوبكار، وكذلك طرد عبدالمجيد الصليهم لاعب النصر في الدقيقة 59.