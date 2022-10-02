صرح مدرب فريق الهلال رامون دياز بأنهم قدموا أسوأ مباراة لهم هذا الموسم، وذلك بعد خسارة الفريق أمام التعاون مساء اليوم بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من الدوري.

وقال في تصريحات صحفية بعد المباراة : “علينا تصحيح الأخطاء سريعاً، فخسارة الليلة مؤلمة، لم نقدم مستوى جيداً لا من ناحية الاستحواذ ولا صناعة الهجمات، وحتى إنهاء الهجمات”.

وتابع : “ما زلنا في بداية الدوري، يجب علينا الهدوء ولملمة الأوراق من جديد، وسنعود أقوى باسترجاع المصابين وتصحيح الأخطاء، نعتذر لجماهيرنا، وسنقوم بتعويضهم في المباراة القادمة”.