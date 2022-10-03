أكد الناقد الرياضي عادل عصام الدين، أن حديث رئيس نادي النصر حول التحكيم مبالغ فيه.

وقال عادل عصام الدين، عبر برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”، أن الاتحاد لعب فترة طويلة وهو ناقص عدديًا بعد الطرد ولم يفعل النصر شيئًا.

وأشار إلى أن النصر يركز على التحكيم وهو يعاني من خلل والفريق هو أعلى الأندية بعد الهلال من ناحية القيمة السوقية والنجوم وكان من المفترض أن يقدم الفريق أكثر من ذلك.