وصل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الذي تم التعاقد معه حديثًا، إلى جدة، اليوم الاثنين.

وسيقود موسيماني، تدريبات الأهلي فور وصوله وقبل لقاء نظيره جدة بعد غد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للدرجة الثانية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة”.

ووصل المدرب الجنوب أفريقي برفقة طاقمه الفني الذي يضم مدرب لياقة، ومدير تحليل الأداء، ومحلل أداء، حيث سيباشر الجهاز الفني الجديد عمله مع المدرب.

وكانت إدارة الأهلي قد تعاقدت قبل أيام مع موسيماني لمدة موسم واحد قابلًا للتجديد، وذلك لقيادة الفريق من أجل الصعود إلى الدوري مجددًا.