كشفت الشركة الإلكترونيات المتقدمة – SAMI (إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات.
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي هو :
– مهندس ضمان الجودة Quality Assurance Engineer
وأفادت بأن المؤهلات و المتطلبات الوظيفية المطلوبة هي:
– درجة البكالوريوس في الهندسة أو العلوم
– الالتزام بالمعايير الإجرائية والقدرة على تقديم مشورة الجودة / الحلول التقنية.
– إرضاء العميل (داخلي وخارجي)
– المساعدة في وضع إجراءات الجودة والمعايير والمواصفات الخاصة بالشركة.
– تمثيل الجودة في مشروع RSNF 4X4 من التحقق من المنتج الوارد من خلال تنفيذ المنتج في التصنيع / التكامل والتفتيش النهائي والتسليم إلى العميل، وغيرها.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي: هنا
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