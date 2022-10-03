كشفت الشركة الإلكترونيات المتقدمة – SAMI (إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي هو :

– مهندس ضمان الجودة Quality Assurance Engineer

وأفادت بأن المؤهلات و المتطلبات الوظيفية المطلوبة هي:

– درجة البكالوريوس في الهندسة أو العلوم

– الالتزام بالمعايير الإجرائية والقدرة على تقديم مشورة الجودة / الحلول التقنية.

– إرضاء العميل (داخلي وخارجي)

– المساعدة في وضع إجراءات الجودة والمعايير والمواصفات الخاصة بالشركة.

– تمثيل الجودة في مشروع RSNF 4X4 من التحقق من المنتج الوارد من خلال تنفيذ المنتج في التصنيع / التكامل والتفتيش النهائي والتسليم إلى العميل، وغيرها.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي: هنا