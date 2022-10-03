كشفت مصادر أمنية عراقية، مساء الأحد، أن قوة من مكافحة الإجرام حرّرت شابا يمني الجنسية، كان مختطفا لدى فتاة تقطن بمنطقة جانب الكرخ في بغداد.

وأوضحت المصادر، أن مديرية مكافحة الإجرام، كانت تبحث منذ أيام عن شاب يمني، دخل إلى العاصمة بغداد، واختفى عقب ذلك، بعد أن تلقت السلطات المعنية، بلاغاً من ذويه بشأن اختفائه.

وأشارت إلى أن “معلومات التحري، قادت إلى اقتحام أحد المنازل، إذ تبين أن فتاة استدرجت الشاب منذ أيام، إلى منزلها، بعد أن تعرفت عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تريد إرغامه على الزواج بها”.