كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

وأوضح المركز، أن المسمى الوظيفي الشاغر هو: أخصائي قياس الأداء، بينما المؤهلات العلمية: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الاقتصاد، أو نظم معلومات إدارية أو ما يعادلها، الحد الأدنى ٣ سنوات في مجال إدارة وقياس الأداء.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى شهادة في بطاقة تقييم الأداء المتوازن، شهادة في إدارة وتحليل البيانات، ويفضل شهادة مؤشرات الأداء (KPI)من معهد مؤشرات الأداء (KPI Institute)، إتقان اللغة العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وتتمثل المهارات في: التواصل الفعال وروح المبادرة، التخطيط والتحسين، جمع وتحليل البيانات، إدارة ومراقبة وتحليل الأداء، الكفاءة في التخطيط التنظيمي والمالي وحل المشكلات.

وأشارت إلى أن التقديم بدءاً من تاريخ 3 أكتوبر 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف .