أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 1.1 % مغلقا عند 11608 نقاط (+ 121 نقطة)، مواصلا صعوده للجلسة الخامسة على التوالي، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.5 مليار ريال.

وشهد الجلسة ارتفاعا لأغلب الأسهم المتداولة، تقدمها سهم “مصرف الراجحي” – الأكبر وزنا في السوق السعودي- بنسبة 1 % عند 83 ريالا.

وأنهت أسهم “بنك الرياض” و”الأهلي السعودي” و”مصرف الإنماء” و”سابك للمغذيات” و”معادن” و”السعودي الفرنسي” و”المراعي” و”سبكيم العالمية” تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وتصدر سهم “صادرات” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 41.90 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 4.1 مليار ريال.

وسجل سهما “الحمادي” و”رتال” أعلى إغلق منذ الإدراج في السوق، عند 48.40 ريال (+ 2 %) للأول و145.20 ريال (+ 3 %) للثاني.

وارتفع سهم “أسمنت نحران” بنسبة 3 % عند 13 ريالا، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية على المساهمين.

في المقابل، تراجعت أسهم “الأصيل” و”المتحدة للتأمين” و”الدرع العربي” و”تنمية” بنسب تراوح بين 1 و2 %.