أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن برنامج نطاقات المطور يسهم في الاستقرار الوظيفي لمنسوبي القطاع الخاص، لافتة إلى أن من أهم الأدوار التي تقوم بها الوزارة يكمن في تقييم ومراجعة السياسات بناء على بحث المتغيرات.

وقالت أنه منذ تطبيق القرار ارتفعت نسبة العاملين السعوديين لفئة الأجور 4000 ريال فأعلى بشكل كبير في القطاع الخاص، مؤكدة أن برنامج «نطاقات» المطور يسهم في زيادة نسب التوطيـن سـنوياً بشكل تدريجي، وإعطـاء منشـآت القطـاع الخـاص الوقـت الكافي لمواءمـة خطـط المـوارد البشـرية، بحسب “عكاظ”.

ويعتمد ذلك على دمج الأنشطة الاقتصادية الصغـيـرة والمتناهية الصغر وضمها مــع بقيــة الأنشطة الاقتصادية، وتقديم خطة توطين ثابتة للسنوات الثلاث القادمة لتوفير الاستقرار التشريعي، وتحسـين العلاقـة الطرديـة بيـن عـدد العامليـن ونسـبة التوطيـن المطلوبـة كبديـل عـن النسـب المبنيـة علـى أحجـام محـددة وثابتـة للمنشـآت.