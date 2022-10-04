قررت الشركة المنظمة لحفل الفنان محمد رمضان إلغاء الحفل المقرر إقامته يوم 7 أكتوبر الحالي، بعد شن عدد من فعاليات وسكان مدينة الإسكندرية حملة ضده تحت عنوان “الإسكندرية لا ترحب بك”.

ورد محمد رمضان، على هذا القرار بفيديو مفاجئ، نشره على حسابه في فيسبوك، حيث ظهر العشرات من محبيه في الشارع دعماً له. وعلق قائلاً: “دي ليلة بـ100 حفلة”.

وتابع شامتاً بمن ألغى حفلته دون تسميته: “عندك سلطة تلغي حفلتي.. عند سطلة تهد.. بس ما عندكش على الأرض محبتي.. ولا عندك عزوة بجد!”.

وكان رمضان قد رد سابقاً على حملة الانتقادات التي طالته عبر مواقع التواصل بالنزول إلى شوارع الإسكندرية والتقاط الصور والفيديوهات مع معجبيه، تأكيداً منه على حب أهل المدينة الساحلية له وترحيبهم بوجوده بينهم.