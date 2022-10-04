يعد فحص إطارات السياراة من أهم الإجراءات بسبب خطورة انفجار الإطارات على الطرق؛ حيث قد يؤدي الإنفجار إلى صعوبة السيطرة على السيارة ومن ثم التعرض لحادث خاصة عند القيادة على سرعات عالية، لذا سنستعرض أبرز النصائح التي تجنبك انفجار إطارات السيارات.

فحص مداس الإطار

يجب فحص سمك المداس وعمق النقشة على الإطار بحيث لا تقل عن 1.5 ملم.

فحص ضغط الإطارات

ضرورة فحص ضغط الهواء داخل الإطارات بشكل منتظم؛ حيث قد تؤدي زيادة الضغط إلى إنفجار الإطارات خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة بشدة، وذلك بسبب تمدد الهواء داخل الإطارات.

الفحص الظاهري للإطارات

وتعد أحد أبرز المشاكل الشائعة التي قد تتعرض لها الإطارات هو تعرضها للثقب دون أن ينتبه قائد السيارة، كما قد تتسبب القيادة المستمرة على الطرق الوعرة أو تخطي الحفر بسرعة عالية إلى انتفاخ أحد جوانب الإطار.