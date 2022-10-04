أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 1.5%، مغلقا عند 11780 نقطة (+ 172 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7 مليارات ريال.

وشهدت الجلسة ارتفاعا لأغلب الأسهم المتداولة، تقدمها سهما “مصرف الراجحي” و”أرامكو السعودية” عند 84.50 ريال (+ 2 %) للأول و36 ريالا (+ 1 %) للثاني.

وأغلق سهم “الأهلي السعودي” عند 65 ريالا (+ 2 %).

وأنهت أسهم “سابك للمغذيات” و”معادن” و”سابك” و”بنك ساب” و”سبكيم العالمية” و”بنك الرياض” و”دار الأركان” و”مصرف الإنماء” تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وصعد سهم “جبل عمر” بنسبة 7 % عند 22.40 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 4 ملايين سهم.

وسجلت أسهم “الخريّف” و”الحمادي” و”سليمان الحبيب”، جلسة اليوم أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق السعودي.

في المقابل، تراجعت أسهم “مجموعة صافولا” و”الآمار” و”بحر العرب” و”الدواء” بنسبة 1 %.