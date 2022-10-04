ترشح رئيس اتحاد كرة القدم، ياسر المسحل، لعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وذلك بجانب 6 أعضاء أخرين ومنهم دو زهاوكاي من الصين، والياباني كوزو تاشيما، ومونغ غيو تشونغ من كوريا الجنوبية.

كما ضمت قائمة المرشحين الماليزي وداتوك حاجي حامدين بن حاجي محمد أمين، والفلبيني ماريانو ارانيتا، والقطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن قائمة المرشحين لعضوية”فيفا”، مشيرين أن المرشحين يخضعون الآن لتدقيق الأهلية الذي تجريه لجنة الانتخابات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وكذلك من قبل لجنة المراجعة في الاتحاد الدولي لكرة القدم للأعضاء المرشحين لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.