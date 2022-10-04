ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (11) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من (58) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين المستخدمين في أنشطة تجارية في منطقتي الرياض وعسير.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أن الإجراءات النظامية طُبِّقت بحقهم، وسُلِّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.