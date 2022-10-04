أعلنت شركة مشاري الشثري للاستشارات الهندسية عن رغبتها في استقطاب الكفاءات العاملة المميزة لعدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية 132 وظيفة.

فيما يلي المسميات الوظيفية المعلن عنها:

1- مدير مشروع.

2- مهندس مقيم.

3- مهندس إنشائي جسور.

4- مهندس إنشاء مباني ومنشآت خرسانية ومعدنية.

5- مهندس معماري.

6- مهندس أمن وسلامة

7- أخصائي تنسيق مواقع.

8- مهندس تخطيط برامج زمنية.

9- مهندس كهرباء

10- مهندس ميكانيكا

11- حاسب كميات

12- مهندس موقع.

13- أخصائي مواد.

14- مسّاح.

15- مراقب موقع.

16- وظائف عامة.

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