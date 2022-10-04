أعلنت شركة مشاري الشثري للاستشارات الهندسية عن رغبتها في استقطاب الكفاءات العاملة المميزة لعدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية 132 وظيفة.
فيما يلي المسميات الوظيفية المعلن عنها:
1- مدير مشروع.
2- مهندس مقيم.
3- مهندس إنشائي جسور.
4- مهندس إنشاء مباني ومنشآت خرسانية ومعدنية.
5- مهندس معماري.
6- مهندس أمن وسلامة
7- أخصائي تنسيق مواقع.
8- مهندس تخطيط برامج زمنية.
9- مهندس كهرباء
10- مهندس ميكانيكا
11- حاسب كميات
12- مهندس موقع.
13- أخصائي مواد.
14- مسّاح.
15- مراقب موقع.
16- وظائف عامة.
التقديم على الوظائف من هنا
التعليقات
اترك تعليقاً