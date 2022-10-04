كشفت تقارير بريطانية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد لإطلاق قنبلة نووية تكتيكية في أوكرانيا.

وأوضحت ديلي ميل أن بوتين، حذر بالفعل عائلته بما في ذلك شريكته، لاعبة الجمباز، ألينا كابيفا، 40 عامًا، من احتمال تعرضها للإجلاء السريع.

كما أفادت قناة “General SVR” المناهضة للكرملين، بأن بوتين “يستعد لاتخاذ قرارات مهمة بشأن شن ضربة نووية تكتيكية من ملجأ بعيدًا عن موسكو”.

يذكر أن الحرب النووية المحتملة أصبحت محورًا للنقاشات في جميع الأوساط السياسية، لا سيما بعد تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحته النووية.