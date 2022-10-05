فاز فريق إنتر ميلان الإيطالي على ضيفه برشلونة الإسباني 0/1، في المباراة التي أقيمت على ملعب جوزيبي مياتزا بميلانو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.



وسجل هدف إنتر ميلان في مرمى برشلونة النجم التركي تشالهانوجلو في الدقيقة 45.

وبهذه النتيجة، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة خلف بايرن ميونخ المتصدر برصيد 9 نقاط، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 3 نقاط في المركز الثالث، ويأتي فيكتوريا بلزن التشيكي في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

فيما تعادل توتنهام الإنجليزي سلبيا بدون أهداف مع مستضيفه انتراخت فرانكفورت الألماني ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا.